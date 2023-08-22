По его словам, за последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВСУ. «Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — рассказал Марочко.

ВСУ на купянском направлении проявляют значительной активность. Украинские военнослужащие пытаются ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом РИА Новости узнали от военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Перед этим поступило официальное сообщение от МО РФ. Военное ведомство сообщает, что российские войска успешно продвигаются в сторону Купянска.

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Марочко, сославшись на собственные источники, рассказал, что на данном направлении украинские военнослужащие прибегают к различным «радиоиграм». Также происходит активное выстраивание ложных позиций. ВСУ размещают на них макеты бронированных машин и артиллерии.

Он подчеркнул, что вблизи железнодорожной станции Купянск-узловой имитируется бурная деятельность ВСУ. Через населенные пункты, удаленные от линии боевого соприкосновения, происходит курсирование идентичных колонн с бронированными машинами на тралах и транспортом, предназначенным для перевозки пехоты.