В сообщении сказано, что река Мердовине вышла из берегов из-за оползня в горах, вызванного обильными дождями.

Грязь заполонила улицы итальянского города Бардонеккья в провинции Турин по причине произошедшего оползня в горах. Подробности изложены в материале CNN.

В Сети опубликовали видео с «грязевым цунами», которое удалось запечатлеть очевидцам. На отснятом материале видно, как люди убегают от стихийного бедствия, а поток грязи буквально заполоняет улицу и опрокидывает дорожный знак.

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Согласно данным, река Мердовине покинула собственные берега по причине масштабного оползня в горах. Его спровоцировали сильные дожди. Грязь нанесла значительный ущерб автомобильному транспорту. Передвижение по улицам затруднено из-за присутствующей там воды. Предположительная сумма нанесенного ущерба составляет $11 млн.

Руководители некоторых зарубежных государств, включая Италию, Хорватию, Грецию и др., ранее обращались к Евросоюзу с целью принятия экстренных мер для урегулирования ситуации с климатическим кризисом, достигшего чрезвычайных показателей.