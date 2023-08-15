Значительная доля пришлась на коллаборации и продажу игрушек

В сети появилась информация, сколько франшиза «Черепашки-ниндзя» смогла заработать за 11 лет. Речь идет примерно о 8 миллиардах долларов. Значительная доля приходится на коллаборации и продажи игрушек.

Заработки популярной франшизы этим летом подсчитали сотрудники Deadline. Напомним, что «Черепашки-ниндзя» в 2009 году были куплены студией Paramount Pictures. С 2012 по 2023 год франшиза принесла своим владельцам примерно 8 миллиардов долларов. Доход в 2023 году составляет около 1 миллиарда долларов.

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Товары, относящиеся к «Черепашкам-ниндзя» можно купить в более 500 магазинах и более 200 рынках в мире. Особой популярностью пользуются коллаборации. В числе брендов-партнеров франшизы находятся Pizza Hut, Gol Airlines, Chargespot, Zevo и так далее. Вместе с Microsoft компания выпустила тематические геймпады Xbox с ароматом пиццы, которую так часто заказывали «Черепашки-ниндзя».

В начале августа прошла премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Он собрал более 72 миллионов долларов в США. Ожидается, что на волне этого успеха всемирно известная франшиза станет еще популярнее. И это должно положительно сказаться на уровне доходов.