Тибор Надь считает, что об этом говорит нежелание нигерийских мятежников отступить перед лицом уговоров и предупреждений со стороны Соединенных Штатов

Ситуация, развернувшаяся в Нигере, демонстрирует уменьшение влияния Америки в мире. С таким заявлением выступил бывший помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибора Наги. Его слова процитированы изданием Politico.

Мир перестал быть однополярным. Теперь он приобрел биполярность. На мировую арену вышли различные средние державы, имеющие основательные рычаги влияния.

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В публикации Politico подчеркнули, что мятеж, произошедший в Нигере, может поставить под угрозу американские активы, находящиеся там. Сейчас администрации президента Джо Байдена требуется в экстренном порядке подобрать подход, чтобы договориться с новым руководством государства.

Ранее с заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он уверен, что необходимо продолжать давить на мятежников в Нигере. Нельзя дать новому руководству страны укрепиться, иначе конституционный порядок будет окончательно утрачен.