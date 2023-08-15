"Механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и под артиллерийским огнем, чтобы найти и отремонтировать сломанную или разбомбленную технику", — отмечает издание.

Ремонтные батальоны ВСУ несут серьезные потери, предпринимая попытки эвакуации подбитой иностранной техники с линии боевого соприкосновения. Об этом написано в публикации американской газеты NYT. В статье приводится ссылка на слова механиков ВСУ.

Не только военные медики «подставляются», пытаясь спасти раненных на поле боя. Механикам приходится выходить практически под огонь противника, чтобы добраться до поврежденной техники. Нередко бронированные машины застревают вблизи минных полей или под огнем артиллерии.

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У украинской армии на счету каждая единица техники. Проблема заключается в том, что в гаражах ВСУ стоит множество сломанных танков и БМП, требующих комплектующих для починки. Механикам приходится эвакуировать технику с поля боя, чтобы использовать её в качестве запчастей для ремонта.

Как утверждает заместитель руководителя одного из рембатов ВСУ, за два прошедших месяца подразделение потеряло шестерых механиков.

Перед этим в СМИ обратился глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он утверждает, что ВСУ использовали для контрнаступления порядка 60% резервов, прошедших подготовку у иностранных инструкторов.