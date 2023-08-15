Игрок под ником Mae поставил рекорд в 7 минут и 54 секунды.

Спидраннеры соревнуются, кто сможет быстрее дойти до секс-сцены в Baldur's Gate 3. Был установлен рекорд в 8 минут.

После выхода релиза компьютерной ролевой игры, разработанной бельгийской компанией Larian Studios, спидраннеры начали необычное соревнование. Теперь они хотят не только обойти друг друга в скоростном прохождении тайтла, но в категории Romance%.

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Сначала игрокам требовалось несколько часов, чтобы дойти до загаданной сцены. Но к середине этого месяца геймеры научились сокращать время прохождения до 20 минут. Это время постепенно сокращалось, спидраннеры стали устанавливать рекорды. Была цель поставить рекорд за 10 минут, но позже она трансформировалась.

Чтобы ускорить процесс игры, необходимо использовать усиленный прыжок, позволяющий быстрее перемещаться из одной локации в другую. Сегодня игроком под никнеймом Mae было опубликовано видео прохождения игры, где до секс-сцены удалось дойти за 7 минут и 54 секунды. Мае было принято решение соблазнить Лаэзель. Кстати, это популярный выбор среди многих спидраннеров. Пока рекорд Мае еще никто не побил, и он кажется недосягаемым.

Критики заметили, что категория спидранов Romance% представлена на Speedrun.com. Это свидетельствует о том, что категория в сообществе считается одной из основных. Получается, что ее признали игроки. Пользователем Mae был установлен еще один рекорд. Спидраннеру удалось пройти игру за 10 минут и 3 секунды.