На OpenCritic у игры 64 балла из 100

Сегодня спало эмбарго на обзоры Gord — стратегии в славянском сеттинге, над которой работала студия Covenant.dev, основанная выходцами из CD Projekt Red. Если оценивать первые оценки, можно сделать вывод, что игра не особо впечатлила обозревателей.

На OpenCritic тайтл набрал 64 из 100 возможных баллов, к ее прохождению рекомендуют почти 45% обозревателей. Критики назвали игру отлично задуманной, но слабо воплощенной, поэтому оценки невысокие.

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Журналист, работающий на портале TheSixthAxis, написал, что у авторов получилось создать сложную стратегию. А в издании GamesRadar+ посчитали, что игра выдалась довольно посредственной, и не все элементы работают в полном объеме, что портит впечатление.

Из преимуществ было названо то, что у тайтла красивая детализированная графика, есть богатый лор, атмосфера получилась мрачной. Однако эти качества могут не понравиться многим игрокам. В целом, журналисты говорят, что ожидания не были оправданы. Не понравились элементы «шок-контента» по типу жертвоприношения детей, которые не влияют на развитие событий.

Обозреватели раскритиковали неудобное управление, которое особенно проявляется на консолях. Игре требуется оптимизация.