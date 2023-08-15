В планы по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств

До 2035 года в крупных городах РФ развернут сети 5 G, и это должно улучшить качество связи. Также к этому же сроку должна стартовать коммерческая эксплуатация 6G-сетей. Иностранное оборудование будет заменено на устройства отечественного производства.

Нововведения коснутся городов, в которых население составляет от 100 000 человек. Сети 5 G и 6 G заработают в рамках реализации проекта Стратегии развития отрасли связи. Ожидается, что через 7 лет 5G-сети будут доступны для российских регионов, где проживает до 25% населения РФ, а к 2035 году ─ до 60% населения.

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В сетях 5G будет использоваться телекоммуникационное оборудование из реестра российской радиоэлектронной продукции. Также будут задействованы отечественные средства криптографической защиты информации.

Если не будет отклонений от намеченного плана, то уже к 2035 году в стране введут в коммерческую эксплуатацию сети 6G. В РФ планируется подключение к Интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Ранее «Сколтех» презентовал первую в России базовую станцию 5G. Работа над проектом заняла более 3 лет, было потрачено 342 миллиона рублей. Оборудование соответствует международным стандартам. Несмотря на это, полноценные сети на базе российского оборудования в крупных российских городах не появятся ни в этом, ни в следующем году. Однако операторы связи уже начали тестировать площадки и сервисы.