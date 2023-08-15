Впрочем, даже если не учитывать эти обзоры, рейтинг онлайн-шутера всё равно остался бы крайне низким.

63% отзывов Overwatch 2 в Steam были написаны азиатскими игроками. Китайцы крайне недовольны, что компания Blizzard ушла из страны. При этом оценка у онлайн-шутера и так не блистала высокими показателями.

Аналитик Даниэль Ахмад, работающий в компании Niko Partners, первым заметил странности с отзывами к проекту в Steam. Свыше 60% откликов шло от азиатских игроков. Онлайн-шутер имеет порядка 117 000 обзоров. Около 75 000 написаны на китайском языке.

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Азиатские геймеры выражают негодование на предмет того, что Blizzard перестала сотрудничать с NetEase. По этой причине многие онлайн-игры американской компании теперь недоступны в КНР, а китайцы не могут зайти в аккаунты.

Ахмад подчеркивает, что в своих обзорах азиатские геймеры критикуют Blizzard. Они недовольны тем, что компания уходит из государства, а также закрывает собственные серверы. Большинство геймеров крайне негативно восприняли последние обновления Overwatch 2. К примеру, отказ Blizzard ввести PvE-контент встретил массу критики.

На 14 августа 2023 года количество положительных отзывов у проекта не превышает 9%. Это рекордной низкий показатель среди игр Steam, имеющих десятки тысяч обзоров.