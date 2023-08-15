Точное местоположение складов ВСУ, по которым был нанесен удар, не приводится.

Российские военные в ночь на 14 августа нанесли несколько ударов оружием высокой дальности морского базирования по объектам, где украинские силы изготавливали и производили беспилотные катера. Об этом стало известно из сообщения официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова.

Для нанесения удара было выбрано вечернее время. Согласно словам генерал-лейтенанта, объекты, на которых изготавливались и хранились катера беспилотного типа, полностью уничтожены.

реклама

Конашенков указал, что для атаки российские войска использовали оружие, способное «бить» на большую дистанцию. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ неоднократно применяло морские дроны для атаки на флот РФ, а также Крымский мост.

Украина лишь недавно в открытую признала использование морских беспилотников. ВСУ пользовались ими, чтобы наносить удары по российским объектам.

Как утверждает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, бойцам удалось достичь определенных успехов. Он подчеркнул, что морские дроны – это весьма дефицитный продукт. Беспилотники стоят на вооружении малого количества государств.