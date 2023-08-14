Шутер выйдет в 2023 году на PC и консолях последнего поколения.

Разработчики шутера «Pioner» поделились новым фрагментом геймплея. Релиз «Русского сталкера» должен выйти до конца 2023 года.

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Представители студии GFA Games загрузили в социальные сети новый фрагмент геймплея Pioner. Разработчики продемонстрировали аудитории полосу препятствий. В ролике мы видим, как герои прыгают по контейнерам.





Руководитель GFA Games Александр Никитин рассказал о системе прогрессии, саундтреке, сюжетных заданиях. Геймерам понравилась динамика. Они не скрывают свое восхищение от увиденного и пишут в социальных сетях, что с нетерпением ждут выхода релиза, говорят, хочется быстрее приступить к игре. Для большинства целевой аудитории игра кажется многообещающей.

Напомним, релиз Pioner намечен на 2023 год, однако точная дата выхода пока еще неизвестна. Но совершенно точно, что уже в этом году шутер появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Озвучкой игры занимается популярная студия GamesVoice.