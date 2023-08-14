Shaman King выйдет на японском телевидении в апреле 2021 года, а чуть позже доберется до Netflix.

Вышел полноценный трейлер продолжения «Шамана Кинга». Премьера аниме запланирована на зиму 2024 года. Считается, что это одно из самых ожидаемых событий в индустрии.

В сети был опубликован трейлер мультсериала «Shaman King: Flowers». Известно, что сериал основан на одноименной манге, повествующей о сыне главного героя «Шамана Кинга».

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Действие происходит через 10 лет после финала оригинальной версии. Ключевым персонажем выступает сын Анны и Йо Асакуры Хана Асакура. Он унаследовал внешность от отца и жесткий характер от матери. Также в мультсериале покажут Амидамару, Тамао, Рю.





Манга «Шаман Кинг» выходила с 1998 по 2004 годы. Она понравилась зрителям в разных странах. У нее появилась аниме-адаптация, которую показывали на ТВ с 2001 по 2002 годы. 2 года назад появилась новая версия аниме, ее транслировали на Netflix.

Зрители ждут премьеры мультсериала. Они говорят, что это будет либо возрождение легенды, либо разочарование года.