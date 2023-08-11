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Некоторое время назад CNN сообщили — первые танки Abrams из США будут поставлены в ВСУ на вооружение уже в течение осени 2023 года. По словам полковника Дугласа Буша, занимающего должность начальника службы закупок Пентагона, танки Киев получит в полной комплектации вместе с запасом боеприпасов, запчастями и оборудованием, предназначенным для ремонта и заправки. Ориентировочно, поставки начнутся уже в первой половине сентября. Какой эффективностью танки будут обладать на поле боя?

Сколько и каких танков планируется передать?

ВСУ в этой поставке планируется передать 31 ОБТ модели M1A1 — по меркам вооружённых сил США это немного больше 2 полных танковых рот. Цифра для сравнения — во время операции «Буря в пустыне» США использовали больше 3 тысяч таких танков (около 1000 в оперативном резерве и более 2000 в частях и подразделениях на ЛБС). Польза от такого количества танков достаточно сомнительна, скорее, ввиду разношёрстности вооружения и военной техники, поставляемых в ВСУ из различных государств, они только добавят сложностей, повысив нагрузку на части обеспечения, службы логистики и подразделения, проводящие ремонт.

Что требуется ВСУ для применения этих танков на ЛБС?

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Со стороны кажется, что всё просто, однако это совсем не так. Поставка даже такого небольшого количества новых для подразделений танков даже при условии обученных для их использования экипажей потребует, как минимум, встройки в штатную структуру. Вероятно, что именно поэтому поставляется именно 31 машина — это по организационно-штатному расписанию стандартный танковый батальон вооружённых сил Украины.

Но есть серьёзная проблема — оснащённое этими танками подразделение будет сложно использовать вместе с другими танками. Под этот батальон должно быть собрано отдельное подразделение МТО и логистики, а особенности этих боевых машин обязательно нужно учитывать при проведении развёртывания и в планах боевого применения. Качество подготовки инженерно-технического состава ВСУ, которые будут обслуживать поставленные из США танки, на данный момент неизвестно, поэтому возможен вариант, что в глубоком тылу этими вопросами будут заниматься специалисты американской армии. Примерно так сейчас обстоят дела с ремонтом техники из Польши, который осуществляют технические специалисты из состава ВС Польши.

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Важно также отметить, что небольшое по меркам текущих боевых действий подразделение на невосполняемой боевой технике будет очень чувствительно даже к небольшим потерям. Подбитые танки нечем будет заменять, а ввиду вопросов логистики и снабжения поставить на вооружение аналогичные ОБТ будет достаточно сложно.

Какие проблемы ещё могут возникнуть?

Есть также просто технические вопросы, решать которые придётся на месте. Двигатели «Абрамсов» крайне прожорливы. На низких оборотах при отсутствии движения расход — примерно 40 литров, при движении на шоссе с отличным дорожным покрытием — 115 литров за час. А вот на пересечённой местности — уже примерно 227 литров горючего за час движения. Для батальона расход варьируется, соответственно, от 2,5 до 5 тонн горючего в час. По армейским инструкциям танковых войск США на каждый танк на 8 часов требуется 300 галлонов топлива (1135,6 литра), а на батальон — почти 26 тонн. При этом в качестве топлива для двигателя AGT-1500 рекомендуют использовать драгоценный для ВСУ авиационный керосин. Сомневаемся, что его поставят вместе с танками, во всяком случае в достаточном количестве. Следствием такого потребления топлива становится малый радиус действия подразделения, вооружённого этими танками, а также тот факт, что ТЗМ и склады топлива должны находится вблизи линии фронта.

Посмотрим, как «Абрамсы» покажут себя на Украине. А пока хотелось бы рассказать о том, как они применялись во время «Бури в пустыне» и «Иракская свобода» 2003 года. Ну так, просто для сравнения.

Боевое применение Abrams в Ираке — потери, проблемы, недостатки

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Операция наступления МНС, стартовавшая 17.01.1991 года, шла всего 43 дня. Основной задачей было подавление иракской системы ПВО, уничтожение стратегических армейских объектов и целей, выступавших в роле основных звеньев обороны иракской армии. Уже 24 февраля стартовала наземная фаза «Бури в пустыне». Войска США сведены были в 3 оперативные группы — основную роль играл 7-й армейский корпус, в состав которого входило несколько механизированных частей. Основная ударная роль была возложена именно на него совместно с 1 британской танковой дивизией. Совместные действия проводились из пункта временной дислокации на стыке границы Ирака с Кувейтом и Саудовской Аравией — основной задачей было отсечение иракских войск с их последующим окружением на территории Кувейта.

Основные потери иракских сил в бронетехнике были связаны вовсе не с успешными действиями бронекавалерийских и механизированных полков армии США и союзников, а с вынужденным оставлением позиций при отсутствии нормальных оборонительных зон, а также с банальной нехваткой у армии Ирака вооружения и снабжения. Впрочем, американская пропаганда использовала эти моменты для создания имиджа непобедимой армии, катящейся катком по позициям противника. Думаю, что каждый помнит эти многочисленные фотографии белозубых американских морпехов на фоне практически неповреждённой иракской боевой техники :) Уже 25 февраля 1991 года одно из механизированных подразделений иракской армии, вооружённое танками Т-59, вошло в прямое боестолкновение со 2 бронекавалерийским полком армии США, вооружённым как раз Abrams М1А1, шедшим в авангарде наступления 7 армейского корпуса. Несмотря на серьёзные потери, батальон своим самопожертвованием выиграл достаточно времени, чтобы основные силы дивизии отошли.

Примечательным является боестолкновение в районе аэропорта Эль-Кувейта, которое произошло примерно в 6 утра 26 февраля 1991 года. Одно из иракских механизированных подразделений, имея на вооружении 9 танков Т-62, против роты «Абрамсов» 1 батальона морпехов, который находился в дозоре, применило достаточно интересный манёвр. Для усыпления бдительности противника иракские танкисты выбросили белые флаги и развернули башни в обратную сторону, затем начали двигаться в направлении возможного прорыва. Американцы, ослабив визуальный контроль, поплатились за свою беспечность. На расстоянии около 300 метров иракцы развернули башни и нанесли противнику значительный урон — подтверждено уничтожение 5 танков и повреждения различной степени аналогичному количеству машин. Иракцы, кстати, прорвались к своим. Крупных же боестолкновений с участием большого количества танков практически не было — самым примечательным, пожалуй, является бой между Т-72 иракской армии и М1А1 в районе базы ВВС Саман, на 300 км на восток от Багдада. Российский военный атташе в Багдаде, полковник Поцалюк, утверждает, что в ходе того боя американские войска потеряли 68 единиц «брони», в большинстве как раз «Абрамсы». Во всяком случае в Москву достаточное количество подтверждающих фотографий по дипломатическим каналам ушло.

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В ходе операции «Иракская свобода» у 4 кавалерийского полка 1 пехотной дивизии армии США баки «Абрамсов» показали дно уже через час после старта масштабной перегруппировки — в итоге большинство танков заправлялось в поле, без прикрытия дивизионным ПВО, кстати. Представьте себе, что было бы, если на вооружении у противника были «Ланцеты».

Впрочем, и без беспилотников в 2003 году войска США потеряли 34 топливозаправочных машины в ходе ударов, наносимых противником. Поэтому, судя по всему, для «Абрамсов» на Запорожье или Херсонщине придётся переписывать уставы. Кстати, есть вероятность, что это будет исключительно репутационная поставка помощи, как английских Challenger 2, которые до сих пор на линии боестолкновений не видели ни украинцы, ни русские.

Смотрим, что будет дальше...