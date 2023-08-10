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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Midjourney показала супергероев в ролли рестлеров 80-х годов
Супер герои марвел смени обтягивающие трико на стильные пиджаки и вызывающие причёски

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Нейросеть подготовила фотоподборку, которая позволяет представить, как бы выглядели супергерои в роли рестлеров в эпохе 80-х годов. Фотографии получились атмосферными, некоторых персонажей даже не узнать с первого взгляда.

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Капитан Америка ─ воплощение добродетели и идеалов, с которыми хотела бы ассоциировать себя страна. С такой прической герой не похож на себя, но тогда она была в моде. Весь его облик гармонично вписывается в 80-ые.

Железный Человек помимо сверхспособностей сочетает в себе харизму и чувство юмора. Его образ тоже соответствует стилю прошлой эпохи. В таком костюме он мог бы отправиться на спасение мира, а потом на вечеринку.

Для 80-х годов было характерно противостояние свободы и консерватизма. Молодежь не боялась подчеркивать свою индивидуальность и выглядеть ярко. Лучник Соколиный Глаз вдохновляет развивать в себе лучшие качества.

Халк из 80-х годов похож на звезду эстрады. Несмотря на то, что у него интеллект уровня гения, супергерой в этой вселенной уделяет много времени своему внешнему виду и поддержанию имиджа.

Вижн обладает способностью менять собственные клетки, благодаря этому он принимает любую форму, которую пожелает. Хранитель одного из Камней Бесконечности выглядит так, будто собирается дефилировать по подиуму.

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