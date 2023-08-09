Сообщалось также, что вооруженные силы Нигера перебросили в столицу страны Ниамей подкрепления для подготовки к возможному военному вторжению.

Франция подняла собственный военный вертолет, вторглась в воздушное пространство Нигера, а после освободила 16 джихадистов, пребывавших под стражей. Об этом рассказал один из представителей мятежников полковник Амаду Абдраман.

Лица, организовавшие военный переворот в африканском государстве, выступили с обвинениями в адрес Франции. Европейская страна не только нарушила воздушное пространство, но и атаковала позиции нацгвардии, а после поспособствовала «освобождению террористов».

реклама

Как утверждает Абдраман, воздушное судно было поднято из столицы Чада Нджамены, что и стало причиной нарушения бесполетной зоны Нигера. Местные представители авиавластей не были уведомлены о предстоящем вылете.

Согласно данным СМИ, французское руководство опровергло все обвинения в свой адрес.

Перед этим мятежники рассказали, что Париж планирует военную операцию. Одна из её целей – освобождение свергнутого президента. Также французские силы должны были атаковать президентский дворец, находящийся в столице Наимее.

О закрытии воздушного пространства над Нигером стало известно 7 августа. Заявление поступило от правящего органа мятежников. По его словам, данная мера является вынужденной, так как есть вероятность агрессии от других государств.