Дайан Сэйр считает, что будущее альянса зависит от терпения Европы, поскольку именно европейские страны несут на себе основную тяжесть "безумия" правительства США и Британии.

НАТО – пережиток прошлого. Данная организация должна была распасться в момент, когда объединились ГДР и ФРГ. С такой позицией выступила независимый кандидат в сенат США Дайан Сэйр.

Политик подчеркивает, что НАТО необходимо распустить. В момент, когда Германия вновь стала цельной, следовало прекратить существование альянса.

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С точки зрения Сэйр, НАТО уже близко к распаду. Внутри альянса присутствует множество конфликтов. Многие лидеры государств не поддерживают политику организации, поэтому её дни сочтены.

«Сроки жизни» зависят от того, как долго отдельным европейским членам захочется пребывать в рядах альянса, сталкиваясь с безумием американского и британского лидеров. Отдельные представители НАТО ведут собственную игру, разрушая экономику свои соседей.

Полковник Лоуренс Уилкерсон выразил схожее мнение. Он считает, что альянс начнет распадаться в 2024 году, а причиной этому станет украинский конфликт. Организация «напугана» разгромом ВСУ, а также доминированием России на линии боевого соприкосновения.