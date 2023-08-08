ВСУ потеряли много танков на минных полях, часть была подбита высокоточными ударами русской артиллерии.

Украинское руководство весьма ограничено в средствах. Из-за этого им приходится бросать в атаку пехотные подразделения, без поддержки боевых машин. Как отмечают российские бойцы, все чаще ВСУ начали атаковать обыкновенными штурмовыми группами, не имеющими в сопровождении бронетехники. Об этом пишут в публикациях как иностранные, так и украинские издания.

Бойцы ВСУ постепенно падают духом. Неоднократно зафиксированы случаи дезертирства. Солдаты не желают идти на заведомо «самоубийственный» штурм. Для пехоты все усложняется наличием множества мин перед российскими оборонительными рубежами.

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Причина такого решения украинского руководства проста – техника подходит к концу. Генштаб ВСУ экономит вооружение, так как Европа начала посылать меньше пакетов военной помощи. Контрнаступление остановить уже нельзя. Запад же давит на Зеленского, ожидая от него результатов после весьма щедрых инвестиций.

Ещё один момент – кассетные боеприпасы. ВСУ получили их в своё распоряжение, но использовать не могут. Оказалось, что у российской армии они тоже имеются. Запасы ВС РФ значительно больше, а сами снаряды мощнее. Если ВСУ применят кассетные боеприпасы, российские войска атакуют ими же в ответ.