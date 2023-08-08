В «королевской битве» можно получить облик Юдзи Итадори

В Fortnite стартовала коллаборация с аниме «Магическая битва». В «королевской битве» есть возможность получить облик мага Юдзи Итадори.

В Epic Games представили событие для Fortnite в коллаборации с аниме «Магическая битва». Ивент называется «Избавьтесь от проклятия!». Чтобы овладеть новой энергией, геймеры должны выполнить задания ивента. За это игроки получают разные награды, начиная от эмоции «Театр теней: лягушка» и заканчивая дельтапланом «Нуэ».

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Как уточняет Epic Games, событие под названием «Избавьтесь от проклятия!» будет проходить до 25 июня 2023 года. Разработчики подчеркнули, что награды не эксклюзивные, поэтому в будущем они могут появиться в магазине.

Напомним, онлайн-игра Fortnite была выпущена в раннем доступе в 2017 году. Ее разработали в Epic Games и People Can Fly. Тайтл был номинирован на звания «Лучшая многопользовательская игра», «Лучшая игра для зрителей». Fortnite получила награду в качестве «Лучшей поддерживаемой игрой» по версии PC Gamer и IGN.