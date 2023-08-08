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Midjourney изобразила персонажей Симпсонов в разных стилях

Как бы выглядели герои самого длинного мультсериала, если бы их рисовала другая студия
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Анимационный сериал создал мультипликатор и карикатурист Мэтт Грейнинг для телекомпании Fox Broadcasting Company. Это самый длинный мультсериал на американском ТВ.Он начал выходить в 1989 году, и только в 2022 году завершилась трансляция 34-го сезона.

Гомер Симпсон является главным героем, именно его семья находится в центре внимания сюжета. Мультсериал в сатирическом ключе описывает жизнь в вымышленном городе Спрингфилд. Высмеиваются клише и стереотипы.

Мардж ─ жена Гомера и мать троих детей. Ее сестры не одобряют союз с Гомером, но брак Симпсонов получился крепким. Мардж прикладывает много усилий, чтобы в их доме была гармония, однако за ней закрепилась слава «многострадальной жены».

Барт показан в образе мальчика, который доставлял массу проблем родителям. Но это не отрицательный персонаж, он просто хочет выразить себя, стать лидером. Ему не хватает отцовской любви, поэтому он переживает, если какая-то ситуация ставит под сомнение его исключительность.

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Лиза отличается от других членов семьи рассудительностью. Девочка не по годам мудрая. Но у нее почти нет друзей, и при этом нельзя сказать, что дома ее понимают. Когда ей скучно она играет на саксофоне.

Мэгги  ─ младший ребенок Гомера и Мардж. Это самостоятельный младенец, которая в силу обстоятельств стала решать многие вопросы без взрослых. Ей всего год, но она уже несколько раз спасала отца.

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