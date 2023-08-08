Midjourney изобразила персонажей Симпсонов в разных стилях
реклама
Анимационный сериал создал мультипликатор и карикатурист Мэтт Грейнинг для телекомпании Fox Broadcasting Company. Это самый длинный мультсериал на американском ТВ.Он начал выходить в 1989 году, и только в 2022 году завершилась трансляция 34-го сезона.
Гомер Симпсон является главным героем, именно его семья находится в центре внимания сюжета. Мультсериал в сатирическом ключе описывает жизнь в вымышленном городе Спрингфилд. Высмеиваются клише и стереотипы.
Мардж ─ жена Гомера и мать троих детей. Ее сестры не одобряют союз с Гомером, но брак Симпсонов получился крепким. Мардж прикладывает много усилий, чтобы в их доме была гармония, однако за ней закрепилась слава «многострадальной жены».
Барт показан в образе мальчика, который доставлял массу проблем родителям. Но это не отрицательный персонаж, он просто хочет выразить себя, стать лидером. Ему не хватает отцовской любви, поэтому он переживает, если какая-то ситуация ставит под сомнение его исключительность.
реклама
Лиза отличается от других членов семьи рассудительностью. Девочка не по годам мудрая. Но у нее почти нет друзей, и при этом нельзя сказать, что дома ее понимают. Когда ей скучно она играет на саксофоне.
Мэгги ─ младший ребенок Гомера и Мардж. Это самостоятельный младенец, которая в силу обстоятельств стала решать многие вопросы без взрослых. Ей всего год, но она уже несколько раз спасала отца.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила