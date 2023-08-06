Американская газета ранее в воксресенье опубликовала статью с цитатами представителя Кремля, и, по версии The New York Times, Песков якобы назвал выборы в РФ не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией", и заявил, что "Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробнее о своем заявлении о победе Путина на предстоящих выборах.

Политик уточнил, что такое мероприятие должно проводиться согласно демократическим нормам, но нет сомнений в том, что избиратели проголосуют за кого-то ещё. Владимира Путина уже признали все граждане. С такой позицией выступил пресс-секретарь СМИ.

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Песков подчеркнул, что его мнение является сугубо личным, но основанным на фактических сведениях. Действующий глава государства, за прошедшие полтора года, смог принять множество важнейших решений, буквально спасая страну от иностранной агрессии.

Выборы должны пройти в конце первого квартала следующего года. Совфед РФ назначит их за 100 дней до момента голосования.

Владимир Путин находится на своём посту уже 4-й срок. В 2020-м году в Конституцию внесли ряд поправок. Согласно их содержанию, президент должен меняться каждые два срока. Но для нынешнего главы сделано исключение.