В начале недели посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

Советник главы офиса президента Украины Михали Подоляк дал оценку взаимоотношений Варшавы и Киева. Он указывает, что государства являются лишь временными союзниками, а впереди их ожидают множественные конфликты интересов.

Политик подчеркнул, что Польша считается дружественной страной лишь на время противостояния России. Как только боевые действия подойдут к концу, государства начнут жесткую конкуренцию, отстаивая собственные интересы. Киев готов к решительным мерам в отношении Варшавы.

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С точки зрения Подоляка, разногласия не станут причиной окончательного разрыва взаимоотношений. Диалог следует проводить в максимально открытой форме, чтобы избежать недопониманий.

1 августа произошел возмутительный прецедент. Киев вызывал польского посла Бартоша Цихоцкого по причине заявления, поступившего от Марчина Пшидача. Последний заявил, что Украина регулярно проявляет невежество, не ценя помощи, которую ей оказали. В Варшаве подчеркнули, что в полномочия Киева не входит вызов польских послов «на ковер».