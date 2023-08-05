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ВСУ ведут наступление уже 2 месяца. Разбираем промежуточные итоги

Подводим итоги двух месяцев контрнаступления украинской армии и разбираемся, почему она не смогла достичь значимых результатов.
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Давно обещанное контрнаступление со стороны ВСУ было начато 4 июня 2023 года. Изначально, если судить по информации из открытых источников, командование вооружённых сил Украины планировало провести серию взаимосвязанных крупных ударов на различных участках фронта, но в итоге мы сейчас видим, что войска ВСУ застряли практически на всей протяжённости фронта в боях позиционного характера.

Как за 2 прошедших месяца изменилось контрнаступление?

Условно, всё происходящее со стороны ВСУ в этом плане делится на 3 главные фазы:

  1. С 4 июня по начало июля — достаточно крупные наступательные операции, проводимые несколькими БТГ на одном участке фронта.
  2. С начала июля до середины месяца — смена тактики и отсутствие крупных наступательных операций вследствие значительных потерь. Попытки организовать продвижение ротными тактическими группами и взводами с использованием колёсной техники.
  3. Стартовала в конце июля, когда ВСУ начали снова в бой отправлять крупные подразделения, задействованы были и резервные обученные НАТО бригады, которые, судя по всему, изначально планировалось использовать во время крупного наступления.

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Впрочем, даже по украинским источникам понятно, что фактического успеха использование резервных сил не принесло. Тактика использования малых штурмовых групп также не принесла значительного успеха, поэтому по сути на данный момент производится что-то между 1 и 2 стадиями — штурмы оборонительных позиций российских войск с использованием большого количества личного состава и лёгких ББМ со значительными потерями.

Стоит отдельно отметить, что наступательная операция стартовала летом в благоприятную погоду, которая активно способствует как разведке и наблюдению, так и применению механизированных подразделений и пехоты.

Какой у наступления ВСУ сейчас этап?

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Фактические данные с фронта на всех его участках подтверждают, что наступление украинских войск застряло в т.н. «серой зоне». На основном направлении удара — Великоновосёлковском и Ореховском — ВСУ даже вплотную не подобрались к первым позициям оборонительной линии ВС РФ, уперевшись в обустроенные в небольших населённых пунктах огневые мешки, в которых невозможно окопаться и удержать занятые позиции без значительных потерь.

Иностранная военная техника, на которую были сделаны большие ставки, фактически не стала «вундерваффе» — БМП Bradley, танки Leopard 2 и прочие образцы вооружения, переданные в ВСУ, не проявили себя лучше, чем привычная военная техника советского производства. В итоге на данный момент большая их часть остаётся в резерве или вообще не применяется на фронте.

Почему нет значимых результатов?

Кроме подготовленной обороны российской армии и неслаженных наступательных действий ВСУ есть также иные причины:

  • Пожалуй, самая главная — дефицит в рядах ВСУ закалённых и опытных военнослужащих, которые были буквально перемолоты за прошедшие полтора года. Это касается как кадровой армии, так и замотивированных добровольческих подразделений, сформированных в первые месяцы СВО.
  • Новые подразделения ВСУ, формируемые из мобилизованных военнослужащих, не имеют значительного профессионального опыта, что не позволяет их использовать в целом для боевых действий ввиду низкой мотивированности, оснащённости вооружением и техникой, а также практически полного отсутствия обученного командного состава.
  • Мины. Да, это немаловажная проблема для ВСУ. Командование украинской армии сильно недооценило работу инженерно-сапёрных подразделений ВС РФ, а использование FPV-дронов и «Ланцетов» для уничтожения инженерных машин разминирования и повреждённой техники, безусловно, также стало неприятным и недооценённым «сюрпризом».
  • Значительный дефицит авиации и средств ПВО. Здесь всё упирается в особенности противодействия — украинские самолёты не могут действовать ввиду работы российского ПВО, а авиация ВС РФ достаточно легко преодолевает разрозненную противовоздушную оборону ВСУ.

Что в итоге случилось за 2 месяца?

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На большинстве из участков ЛБС за 2 месяца наступления ВСУ развернули свои передовые позиции на расстоянии в 4-6 км от изначальных мест дислокации. При этом в большинстве случаев эти позиции заняты не в ходе активных наступательных действий, а о переходе на изначальные рубежи до атаки для проведения перегруппировки и переформирования вследствие значительных потерь. До первых оборонительных линий ВС РФ на большинстве участков фронта ВСУ не дошли на расстояние до 20 км.

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Потери ВСУ значительны — это подтверждают как российские, так и украинские источники.

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