Персонажи из Людей Икс променяли обучение молодых мутантов на морские приключения.

Супергерои, обладающие невероятными силами, широко известны в разных странах. Midjourney превратила Людей Икс в отважных пиратов. Давайте посмотрим на новые образы от нейросети!

реклама

Мутант Росомаха, обладающий сверхспособностями, не боится выходить в море даже в самый сильный шторм. У него повышенная выносливость, обостренные чувства, которые не позволят никому причинить вред ему, кораблю и его команде.

Циклоп носит повязку на глазах, так как у него есть способность выпускать из глаз лазерные лучи. Воспитанник профессора Ксавьера пользуется уважением среди других героев. На него можно положиться даже в самую трудную минуту.

Айсмэн отлично справляется с жарой этим летом. Из него получился отличный пират. Он может понизить температуру чего угодно до нуля, превратить воду в лед, повлиять на экосистему всей планеты.

Раньше женщин не брали в пираты, но это время кануло в лету. Гроза мастерски управляет погодными условиями, и она гармонично вписалась в команду вместе с другими супергероями.

Чарльз Фрэнсис Ксавьер, более известный как профессор Икс, является одним из самых сильных телепатов. Он борется за права мутантов, а с недавних пор стал покровительствовать пиратам. У него гениальный интеллект, и он давно научился использовать его во благо.