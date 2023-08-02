2 августа Кабинет министров расширил перечень отечественных программ, обязательных для предустановки в 2024 году.

В РФ с 2024 года на смартфоны станут предустанавливать Rutube и «Дзен», на смарт-телевизорах появится несколько приложений-кинотеатров, среди которых находится «Триколор».

Об этом стало известно, когда федеральное правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на устройства, продающиеся на территории страны. Нововведение вступает в силу 1 января следующего года.

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Не всем россиянам нравятся подобные перемены. В Правительстве РФ подчеркивают, пользователи, как и прежде, будут иметь возможность выбирать на свой вкус, какими приложениями надо пользоваться в тот или иной период времени.

Напомним, закон о предустановке отечественных приложений на телефоны, планшеты, ноутбуки и смарт-ТВ, работает с весны 2021 года. Это касается только тех устройств, которые можно купить в России. Список программ состоит из приложений, которые пользуются популярностью. У них аудитория превышает полумиллиона пользователей.