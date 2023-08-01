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Экс-министр Польши: ситуация с украинским зерном вредит отношениям двух стран
Ардановский считает, что, пользуясь сложившейся ситуацией, Украина хочет на особых условиях закрепиться на сельскохозяйственном рынке Евросоюза.

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Заблокированное украинское зерно, а также прекращение действия сделки, идёт исключительно во вред взаимоотношениям между Киевом и Варшавой. Об этом рассказал бывший министр польского сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский.

Политик подчеркнул, что испытывает разочарование от нынешних высказываний украинского лидера. Варшава была бессменным союзником Киева практически с первых дней конфликта, оказав посильную помощь. Украина получила в своё распоряжение ценные ресурсы, которых отправили больше, чем следовало.

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Бывший министр подчеркивает, что Киев желает воспользоваться ситуацией, чтобы войти в европейский рынок, закрепившись там на особых правах. Подобная политика воспринимается польскими гражданами в негативном ключе. Украину начинают расценивать как «зарвавшееся» государство, пытающееся притянуть к себе всеобщее внимание.

Среди польских фермеров уже проявляется недовольство. Они не готовы жертвовать собственным заработком, чтобы дать сельскохозяйственной отрасли Украины укрепить свои позиции. У них встает закономерный вопрос: требуется ли спасать Киев, если он «губит» своих союзников?

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#украина #европа #польша #зерно
Источник: osnmedia.ru
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У Radeon архитектура всегда мощная, но рукожопы - разрабы в первую очередь оптимизируют игры под Nvidia, у нее 90% рынка. Потому на старте продаж играть на Radeon боль. Я помню на 290X на старте Ведь...
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