21 июля стартовал бета-тест Tekken 8 на ПК и консолях, который завершился 24 числа. Ушлые пользователи взломали клиент и продолжили играть в файтинг после окончания мероприятия. Вскоре Bandai Namco прокомментировала ситуацию.

В то время пока дата выхода Tekken 8 на ПК, PS5 и Xbox Series X|S остается неизвестной, кто-то взломал сборку бета-версии. Bandai Namco просит геймеров воздержаться от игры.

Недавно японская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр, успешно провела закрытое тестирование Tekken 8. Все шло по плану, пока неизвестные игроки не «взломали» систему и продолжили игру после завершения «беты». Представители Bandai Namco выступили с официальным заявлением. Компания сообщает, что те, кто сейчас играет в Tekken 8, нарушает действующее законодательство.

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Рано или поздно личность нарушителей будет идентифицирована, и им будет закрыт доступ к игровым турнирам, в том числе речь идет и о Tekken World Tour. Исключений ни для кого не будет, так как закон и правила лицензионного соглашения едины для всех. Это означает, что запрет будет распространяться даже на опытных киберспортсменов, у которых много шансов одержать победу в турнирах.

Разработчики компьютерной игры просят не играть во взломанный файтинг. Многие игроки поддерживают компанию в социальных сетях и призывают единомышленников не нарушать закон, а дождаться выхода официального релиза.