Об этом он заявил в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

Алексей Макеев, являющийся украинским послом в Германии, заявил, что НАТО должна взять на себя обязательства по защите зерновозов, идущих по Черному морю. Сейчас судна находятся в опасности, так как Россия вышла из зерновой сделки, закрыв безопасный проход по воде. Подобное заявление он сделал немецким СМИ.

Макеев подчеркнул, что сохранившихся в распоряжении Украины маршрутов слишком мало, чтобы заниматься экспортом зерна в прежних объемах. Единственный рациональный маршрут пролегает через Черное море. Но украинские торговые суда более не могут спокойно ходить через него, так как есть риск удара со стороны российского ВМФ.

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Посол указывает на то, что вмешательство НАТО в значительной мере бы изменило ситуацию. Альянс защищает иностранные корабли от пиратов в Средиземном море. Макеев предлагает поступить НАТО аналогичным образом и вблизи черноморских портов.

Ещё с 20 июля все суда, идущие через Черное море, расцениваются как потенциальные объекты для уничтожения. Заявление об этом поступило от российского военного ведомства. Теперь кораблям закрыт проход в украинские порты. Если судна попытаются «прорваться», их расценят в качестве объектов, транспортирующих военные грузы.