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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Atomic Heart в реальной жизни – вышла короткометражка по игре от фаната с канала Хитрый Дмитрий
На YouTube-канале «Хитрый Дмитрий» опубликовали пародию на Atomic Heart. В видео представили, как игра могла бы выглядеть в реальности. Главный герой майор Нечаев открывает замки с помощью кубика Рубика, разговаривает с микроволновкой и слушает «Радио будущего».

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Фанаты игры «Atomic Heart» смогли сделать интересное. Они отсняли отдельные сценки из проекта, претворив их в реальной жизни.

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В этот раз отличился YouTube-канал «Хитрый Дмитрий». Именно его автор и опубликовал пародию на игру. Суть видео – это вселенная в наших реалиях и времени.

Майору Нечаеву предстоит столкнуться с множеством современных замков, которые невозможно открыть без помощи кубика Рубика, а микроволновка станет отличным «собеседником». На радио будут играть треки современных артистов.


Стоит быть внимательным, в видео есть немного нецензурной лексики.

Автор материала рассказал, что ему очень понравился проект. Да, в нем есть свои недостатки, но он остался доволен игрой. Ролик сделан исключительно в юмористических целях. В скетчах освещены наиболее комичные сцены из Atomic Heart. Тем, кто не успел ещё насладиться игрой, стоит быть уверенными – скучать не придется. Проект полон ярких образов и забавных ситуаций, а ещё имеет динамичный сюжет.

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#atomic heart #atomic heart в реальной жизни
Источник: media.vkplay.ru
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