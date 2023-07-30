По сравнению с февралем 2022 года этот показатель сократился вдвое — на 48,5 процента. «За первое полугодие 2023 года [вклады] сократились на 9,7 миллиарда долларов», — рассказал Осадчий.

За первый месяц лета 2023 года зафиксировано снижение валютных вкладов граждан РФ в местные банки. Показатели упали на $1,2 млрд. Окончательная сумма составила $48,4 млрд. О происходящем рассказал Максим Осадчий, являющийся руководителем аналитического управления банка БКФ. За основу он взял информацию, предоставленную ЦБ.

Если сравнивать с показателями февраля предыдущего года, то значение упало почти вдвое. Россияне начали значительно меньше вкладывать в 2023 году. Если сделать перерасчет из процентов в денежный эквивалент, выйдет сумма $9,7 млрд.

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С точки зрения аналитика, причина заключается в том, что Банк РФ получил множество ограничений. Граждане России начали «увозить» валюту в иностранные государства, некоторые лица предпочитают держать её в наличных.

Осадчий подчеркнул, что с февраля прошлого года по май нынешнего значительно возросли депозиты россиян в зарубежных банках. Общая сумма составила $42,7 млрд. Наличная валюта увеличилась до показателей в $12,5 млрд.

Аналитик пояснил ещё один момент. Центробанк попросту не может снять ограничения на валютные вклады. Иностранные государства, во главе с США, ввели эмбарго, согласно которому поставки зарубежных валют не осуществляются в РФ. Но с его точки зрения, ограничения со временем будут ослабляться. Весьма высок шанс, что их полностью отменят, но только в отношении «дружественных государств». К таковым можно причислить Китай и его валюту – юань.