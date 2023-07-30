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Экс-советник Кучмы: военное положение может привести к гражданской войне на Украине
Как отметил Соскин, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

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Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре может столкнуться с гражданской войной, если продолжит и дальше незаконно занимать пост руководителя. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

С точки зрения политика, нынешняя ситуация уже успела обернуться огромным минусом для Зеленского. Если он не отменит военное положение, а также откажется проводить выборы, его власть признают нелегитимной. Если она таковая, то можно ей не подчиняться. Действующая конституция закрепляет за гражданами право уничтожать мятежников.

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Перед этим от Соскина поступило ещё одно заявление. Владимир Зеленский продлил своим указом действие военного положения. Политик подчеркнул, что нынешний украинский лидер не уверен в победе на выборах.

Эксперт подметил, что неудачные руководительские решения привели к тому, что государство лежит буквально в руинах. Экономика пришла в абсолютный упадок, сформировался огромный внешний долг, военная сфера полностью недееспособна. У Украины больше нет самостоятельности. Киевский режим, находящийся сейчас у правления, не имеет народной поддержки. Как только иностранные инвестиции прекратятся, шаткий строй окончательно рухнет.

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#украина #всу
Источник: gazeta.ru
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