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Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
По его словам, бои ведутся не столько за село, сколько за контроль над его окраинами.

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Владимир Рогов, руководящий общественным движением «Мы вместе с Россией», рассказал о столкновении, произошедшем между ВС РФ и ВСУ. Конфликтной территорией стало село Старомайорское. Солдаты противника были отброшены далеко за пределы Запорожской линии.

Рогов поделился подробностями с СМИ. Он утверждает, что в данном населенном пункте проходят тяжелые столкновения с украинскими силами. ВСУ борются за каждый сантиметр земли, но благодаря упорству, мужеству и навыкам российской армии удалось выбить противника из территории села. Украинские силы не смогли окопаться там, вынуждено покинув местность.

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Сейчас бои продолжаются, но теперь решается владение не населенным пунктом, а его окраинами.

29 июля состоялось две атаки ВСУ на Запорожье. Российским военным удалось успешно отразить оба нападения украинской стороны. Нынешняя цель ВСУ – закрепиться в малых населенных пунктах, окопаться там, чтобы получить преимущество при прорыве на других направлениях.

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#всу #вс рф #старомайорское
Источник: ria.ru
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