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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
В студии Grinding Gear Games рассказали, чем Path of Exile 2 отличается от Diablo IV
По их словам, Blizzard в своей игре выбрала путь MMO, тогда как они больше сосредоточились на экшене с упором в хардкорность в духе Elden Ring.

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Авторы Path of Exile 2 заявили, что в отличие от создателей Diablo IV, они решили идти по пути экшена, не используя элементы ММО. Разработчики открыто признались, что вдохновлялись проектом Elden Ring.

Сегодня ночью стартовал фестиваль ExileCon 2023. Там компания Grinding Gear Games презентовала свой новый проект, ознакомив зрителей с геймплеем. Также было анонсировано достаточно большое дополнение для первой части. Как только презентация подошла к концу, представители студии побеседовали с журналистами.

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Джонатан Роджерс, занимающий пост геймдиректора, поделился подробностями предстоящей новинки. Он заверил, что в продолжении Path of Exile будет значительно больше экшена, а боссы станут ещё интереснее и проработаннее. Студия желает наполнить предстоящий проект новым контентом, поэтому усердно трудится над ним. Как утверждает Роджерс, компания решила идти совершенно другим путем, не придерживаясь стратегии Blizzard в четвертом Диабло.

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#diablo iv #grinding gear games #path of exile 2
Источник: dtf.ru
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