Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

На Украине используется техника из множества зарубежных стран. Есть американское, британское, норвежское и другое оснащение. На днях российским военным удалось уничтожить словенский танк M-55S, который является модификацией советского танка Т-55. Подробности представлены в материалах СМИ.

Экипаж танка принял верное тактическое решение, спрятав технику в лесу. Бойцы оперативно прикрыли броню ветками, но это оказалось напрасным. За действиями украинских военных наблюдал российский беспилотник. Через время в танк «прилетел» снаряд. Он был подожжён, а после – уничтожен.

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Военные корреспонденты рассказали больше подробностей. Как только танк был обнаружен, на нем использовали лазерный дальномер, позволяющий нанести точный удар. Итогом стало идеальное попадание снаряда в цель. «Прилетевший» боеприпас спровоцировал детонацию боекомплекта. Машина буквально разлетелась на части.

Тактика скрытного перемещения активно практикуется ВСУ, но по-прежнему остается неактуальной из-за современных средств разведки в распоряжении российской армии. ВС РФ удается оперативно собирать сведения о передвижениях противника, нанося точные удары по местоположению украинских бойцов.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на российские удары по «зерновой инфраструктуре».