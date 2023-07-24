Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 24 июля, заявил, что готовится ответ на удары по зерновой инфраструктуре, – сообщают украинские СМИ.

Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе неё обсудили наиболее важные вопросы.

К актуальным темам относится планирование дальнейших действий контрнаступления, а также проработка вопросов обороны. Второй не менее важный вопрос – ответ на удары России по Одессе. Третий момент, представляющий чрезвычайную важность для Украины – открытие черноморского коридора.

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В ходе Ставки заслушаны доклады огромного количества лиц, причастных к военной отрасли. Зеленский заявил, что сейчас все работают сообща, пытаясь отыскать наиболее благоприятные решения нынешних проблем.

Касаемо планов на контрнаступление сказать нечего. Украина будет дожидаться новых пакетов военной помощи из-за рубежа, а также поставки истребителей F-16.

Вопрос с Одессой является одной из наиболее будоражащих тем. Российские войска нанесли ответный удар за очередной теракт Киева на Крымском мосту. В ходе атаки были уничтожены ангары с зерном, а также пострадало культурное наследие.

Открытие хода в Черном море также остается под большим вопросом. Россия отказалась обсуждать возобновление зерновой сделки без выполнения её требований.

Ранее представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении одного из портов в Одесской области.