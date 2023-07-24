«Нанесены повреждения мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — сказала она.

Один из одесских портов находится в неработоспособном состоянии по причине попадания в него российских ракет. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, курирующая пресс-службу сил обороны Украины «Юг».

Перед этим одно из местных изданий опубликовало материал, посвятив его серии взрывов в городе Измаил. Они состоялись после того, как по региону была объявлена воздушная тревога.

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Гуменюк рассказала про ущерб, нанесенный одному из портов. Там присутствуют значительные повреждения ангара, приспособленного под хранение зерна, разрушены емкости для прочих грузов. Повреждены некоторые портовые мощности, краны, позволяющие функционировать порту. На данный момент он находится в неработоспособном состоянии.

Как утверждает одно из местных изданий, урон был нанесен одесскому порту Рени, располагающемуся на левом берегу Дуная.

Ещё с осени прошлого года начались атаки на украинскую инфраструктуру. Это стало актом возмездия за теракт киевского режима на Крымскому мосту. Как утверждает российское руководство, ответственным за случившееся является СБУ.

Ранее в США заявили о бессилии при сдерживании действий российских истребителей в Сирии.