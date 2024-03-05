Управление по финансовому надзору (FCA) подтвердило регистрацию компании Portofino Technologies, швейцарского поставщика ликвидности, для оказания услуг институциональным клиентам в сфере криптовалюты в Великобритании. Это дает возможность компании работать с крупными банками, торговыми площадками, брокерами и институциональными инвесторами, а также предоставлять услуги внебиржевой торговли.

Согласно заявлению Алекса Касимо, главного операционного директора Portofino Technologies, это важный шаг для расширения клиентской базы компании. Также отмечается, что компания стремится к расширению своих услуг по обеспечению ликвидности на мировом рынке.

Помимо этого, FCA выдало лицензию платежной платформе Volt на осуществление деятельности по эмиссии электронных денег. Это усовершенствует процесс платежей клиентов, предоставляя продавцам улучшенную видимость и контроль.

Также отмечается, что правительство Великобритании планирует ввести нормативные акты для криптовалютной индустрии с целью регулирования стабильных криптовалют и услуг по стейкингу.