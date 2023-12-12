8 декабря Министерство юстиции США опубликовало ряд документов, раскрывающих требования по надзору за Binance, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала рассмотрения дела на основании новых фактов





8 декабря текущего года Министерство юстиции США вывело на свет ряд документов, в которых чётко изложило условия надзора за криптовалютной биржей Binance. Этот шаг послужил основой для новых требований со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая потребовала пересмотра ситуации на основе обнародованных фактов.

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Действующий ранее в SEC Джон Рид Старк предрек трудные перспективы для платформы, обращая внимание на возможные сложности из-за расходов на аудит и юридические вопросы.

Информация, предоставленная Минюстом, раскрывает ранее неизвестные факты и признания в нарушениях со стороны Binance и её бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Наиболее строгие требования к компании поступили от Минюста и FinCEN, что, по мнению Старка, имеет "беспрецедентный" характер.

Эти требования обязывают биржу сотрудничать с органами власти, предоставлять доступ к любым документам и информации о бывших сотрудниках, агентах и партнерах. Также предусмотрены дополнительные процедуры внутреннего контроля и обязательства по мониторингу обхода санкций.

Контроль над Binance будет осуществляться несколькими подразделениями Минюста, и биржа не будет в курсе результатов проверок. В случае выявления неправомерных действий, надзорные органы обязаны информировать соответствующие инстанции.

Помимо этого, Binance обязана предоставлять отчетность по отдельным правилам перед FinCEN, включая разнообразные отчёты о мониторинге, включающие "частную, финансовую, конфиденциальную и деловую информацию".

Несмотря на соглашение с властями США о штрафе в размере $4,3 млрд, SEC намерена продолжить судебное разбирательство. В июне того же года SEC подала в суд на Binance и Чжао с 13 обвинениями, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг.

SEC подчёркивает, что новые факты, выявленные в соглашении с Минюстом, могут послужить основой для дополнительных уголовных обвинений. Это включает признание компанией нарушения закона, в то время как в судебном деле она отрицала "справедливое уведомление" о возможных нарушениях в области ценных бумаг.

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Компания также сталкивается с обвинениями в том, что она разрешала торговлю крупным американским партнёрам, не обслуживая клиентов из США напрямую. Эксперты отмечают, что подобное всестороннее соглашение с властями — уникальный случай в сфере финансовой регуляции и представляет для Binance значительные трудности.