Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты





Департамент развития виртуальных активов в рамках Министерства цифровой трансформации Украины анонсировал важные изменения в сфере криптовалютной деятельности. По словам Юлии Пархоменко, руководителя департамента, Украина активно внедряет международные стандарты для предотвращения отмывания денег через криптовалюты.

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Отметив отсутствие законодательства, регулирующего цифровые активы в стране, Пархоменко подчеркнула, что текущая ситуация создает серьезные риски. В целях соответствия мировым стандартам, предложенным Группой разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF), Украина инициирует законопроект о комплексном контроле за криптовалютами.

Согласно предстоящим изменениям, криптовалютные биржи обязаны будут пройти регистрацию у местного регулятора, осуществлять проверку клиентов и моментально сообщать о подозрительных транзакциях правоохранительным органам. Парламент в настоящее время рассматривает этот законопроект, который, по мнению Юлии Пархоменко, создаст благоприятные условия для развития криптобизнеса в Украине.

Директор департамента также подчеркнула, что эффективный мониторинг операций с виртуальными активами возможен только при наличии адекватного регулирования этого нового рынка. В противном случае, риск того, что криптовалютный рынок останется нерегулируемым, представляет серьезную угрозу, так как биржи и поставщики услуг виртуальных активов продолжат свою деятельность вне прозрачности и контроля.

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Неотложной мерой в борьбе с криптовалютными преступлениями стал практический курс, проведенный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для украинских правоохранителей в прошлом месяце.