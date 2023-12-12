Согласно данным аналитиков Crypto Compare (CCData), рыночная доля торговой платформы Binance существенно упала в течение 2023 года





По данным аналитиков Crypto Compare (CCData), торговая активность Binance в 2023 году заметно снизилась. В декабре ее доля рынка составила 30,1%, в сравнении с 55% в начале января.

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С января по сентябрь ежемесячные объемы сделок на Binance упали на более чем 70%, с $474 млрд до $114 млрд, согласно исследованию CCData. Однако с сентября объемы начали восстанавливаться, связано с ростом цен на биткоин. Этот период также отметился снижением доли Binance на рынке централизованных бирж.

В ноябре текущего года Binance согласилась выплатить более $4,3 млрд в связи с иском CFTC. Кроме того, были заключены соглашения с DOJ и Минфином США. Руководство компании также претерпело изменения, включая уход Чанпена Чжао (CZ) и увольнение ключевых руководителей.

Не смотря на снижение доли на рынке, Binance остается крупнейшей криптовалютной платформой. Вторым по величине является OKX с 8% рыночной доли, выросшей с 4% в начале года.

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Обобщая торговлю, доля Binance снизилась с 60% до 42%, в то время как для OKX этот показатель вырос с 9% до 21%.