Исследователи CoinDesk рассказали о значимых событиях в секторе криптопротоколов за 11 декабря 2023 года





Исследователи CoinDesk доложили об основных событиях в области криптопротоколов за 11 декабря 2023 года. Отмечено, что биржа деривативов Bitget вложила неопределенные суммы в блокчейн второго уровня Morphism, который, по их словам, успешно объединил оптимистичные и ZK роллапы, обеспечивая эффективные и безопасные транзакции для пользователей.

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Seamless Protocol, в рамках экосистемы Base, выпустил токены управления с возможностью торговли на Coinbase под маркой SEAM. Проект, базирующийся на блокчейне второго уровня, суммарно заблокировал более $10 млн, а распределение токенов SEAM производилось в зависимости от активности участников в деятельности Seamless Protocol, учитывая их вклад в торговые пулы.

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Uniswap, децентрализованная биржа, расширила свое присутствие до сайдчейна Bitcoin Rootstock, согласно заявлению разработчиков. Версия 3 (v3) Uniswap успешно развернута на Rootstock GFX Labs и, согласно официальной информации, успешно интегрирована не только с Ethereum, но и с сетями второго уровня, такими как Arbitrum, Optimism и Polygon.