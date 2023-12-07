



Еженедельно команда BeInCrypto анализирует запросы из Telegram-сообщества и предоставляет ответы в специальной рубрике. Сегодня мы расскажем об открытом интересе (ОИ) и его роли в рыночном анализе.

Открытый интерес - это сумма активных фьючерсных или опционных контрактов. Он рассчитывается через общее количество открытых позиций, с вычетом закрытых. Изменения в ОИ часто предвестие изменений в ценовых трендах, делая его опережающим индикатором.

Пример: рост цены биткоина (BTC) и ОИ по фьючерсам чаще всего свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Обратная ситуация, с падением ОИ в период коррекции, может подсказать о предстоящем нисходящем тренде.

ОИ формируется при открытии позиций трейдерами на повышение или понижение цен. Это приводит к увеличению ОИ при взаимных обязательствах между трейдерами.

Сценарии изменения ОИ могут включать рост при открытии позиций, уменьшение при закрытии, сохранение без изменений при одновременном открытии и закрытии.

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Понимание ОИ предоставляет трейдерам важные сведения о текущем состоянии рынка. Это полезно для анализа ценовых трендов, определения настроения рынка и принятия обоснованных торговых решений.

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Открытый интерес отражает ликвидность срочного рынка, что помогает оценивать его волатильность и адаптировать торговые стратегии. Важно понимать, что несмотря на информативность, он не предсказывает точное направление тренда или гарантирует успешность сделок.