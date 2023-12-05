Институциональные трейдеры оптимистично настроены в отношении криптовалюты биткоин (BTC)

Институциональные трейдеры встречают будущее криптовалют с оптимизмом, особенно в отношении лидера рынка, биткоина (BTC), и эфира (ETH). Оптимизм трейдеров усиливается удвоением их биткоиновых запасов за первые три квартала 2023 года. Как отмечено в отчете Bybit Research, более половины новых активов трейдеров приходится именно на биткоин, что свидетельствует о доверии к этой криптовалюте.

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Однако трейдеры проявляют скептицизм по отношению к альтернативным криптовалютам, что приводит к общему сокращению их запасов. Даже несмотря на кратковременный рост альткоинов в мае, негативное отношение сохраняется.

Отчет также отмечает, что запасы эфира снизились после обновления блокчейна Ethereum Shapella. Тем не менее, в сентябре произошел всплеск интереса со стороны институциональных трейдеров, поддерживаемый позитивными перспективами мирового рынка и новостями о возможном запуске ETF.

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Статистика подчеркивает успешное развитие биткоина, увеличившего свою стоимость на 140% с начала года, а эфира - на 87%. На текущий момент, 4 декабря, биткоин можно приобрести по цене $41 690, с рыночной капитализацией в $815,46 млрд и суточными объемами сделок в размере $26,66 млрд. Эфир торгуется по цене $2 260, при суммарной рыночной стоимости $271,75 млрд.