С момента появления GameFi пять лет назад около 2127 из 2817 проектов в этом направлении потерпели неудачу, что составляет примерно 75,5%

Согласно данным CoinGecko, в течение пяти лет существования течения GameFi около 75,5% проектов, связанных с Web3-играми, завершили свою деятельность. Это означает, что три из четырех проектов в этой области стали неактивными, по словам аналитиков.

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После успеха CryptoKitties в конце 2017 года, игры, ориентированные на экономику игрока (P2E), привлекли внимание криптосообщества. В 2018 году было запущено 422 Web3-игры, но провалились более 72% из них.

Однако на фоне медвежьего рынка в 2019–2020 годах интерес к GameFi замедлился. За этот период появилось всего 244 проекта, и более 94% из них прекратили свое существование.

В 2021 году, на фоне бычьего рынка, отказы от Web3-игр снизились до 45%. Тем не менее, в 2022 году количество заброшенных GameFi-проектов (742) превысило количество новых (693).

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С начала 2023 года уже провалились 509 игр, что составляет 70,7%. Исследователи утверждают, что более низкий уровень отказов может свидетельствовать о стабилизации в сфере гейминга. В июле Google объявил о намерении интегрировать возможность размещения проектов GameFi в своем магазине приложений для Android. Напомним, что в мае игровая Web3-платформа Intella запустила грантовую программу на $10 млн совместно с южнокорейским издателем Neowiz.