О крипторынке в 2023 - какие проекты находятся в зоне риска
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График курса BTC за 3 месяца по данным CoinMarketCap
Чего ждать от крипторынка в 2023 году
На 2023 год строится множество предположений о том, чего ждать от крипторынка. Мнения аналитиков, трейдеров и других участников криптосообщества сильно разнятся. Одни прогнозируют рост биткоина до $250 000, другие падение до $5000, но самые объективные прогнозы сходятся во мнении, что 2023 год не будет прорывным для крипторынка. Он станет перевалочным пунктом между падением и ростом, который начнется ближе к халвингу биткоина.
Крах FTX объявил тренд на переход от централизованных проектов к децентрализованным. В большей степени это касается бирж. Соответственно, токены бирж также будут подвержены влиянию недоверия пользователей и возможному снижению курса из-за этого. Дополнительный стимул к оттоку средств с централизованных бирж может дать ужесточение регулирования криптовалют, которое с высокой вероятностью произойдет в новом году.
Децентрализованные проекты наоборот получат новый приток пользователей, поэтому их токены могут показать больший рост, чем криптовалюты централизованных площадок.
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Влияние на весь рынок может оказать повышение базовой ставки ФРС США. Так как экономический кризис пока не собирается отступать, ждать снижения ставки не стоит. Изменение базовой ставки имеет обратную корреляцию с биткоином и сигнализирует о сложной экономической ситуации. Кризисы толкают инвесторов к переводу активов в более стабильные и надежные сектора, а криптовалюты как раз к ним не относятся.
Текущая ситуация на крипторынке оказывает влияние на интересы инвесторов. Когда наступают сложные времена и кризис, инвесторы переориентируются на надежные проекты, приносящие пользу индустрии. Сфера, которой сейчас уделяется меньшее внимание — GameFi. Так как игры на блокчейне и метавселенные пользуются популярностью во время бычьего рынка, сейчас они находятся в подвешенном состоянии и теряют пользователей. Интерес к сфере развлечений растет тогда, когда все хорошо, но сейчас рынок находится не на такой стадии.
Какие проекты находятся в зоне риска
Solana
Крах FTX сильно ударил по Solana. Solana была одним из крупных партнеров FTX и Alameda. За 2020 и 2021 годы компании купили более 57,5 млн SOL. Этот объем монет составил около 16% от циркулирующего предложения.
С начала года Solana начала возвращать позиции и почти дошла до курса, который был до истории с FTX.
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Большую роль в улучшении ситуации сыграл запуск мемкоина BONK. Это собачья монета от Solana. Насколько долго продлится рост курса и хватит ли выпуска токена для возвращения интереса к SOL, пока не понятно. Продолжение разбирательства с Сэмом Бэнкманом-Фридом может негативно отразится на динамике цены монеты и привести к новому падению.
Также Solana Labs начала принимать предзаказы на смартфон Saga. В смартфон встроены функции криптокошелька. С него можно будет подписывать транзакции, хранить NFT и использовать Solana Pay.
Старт поставок ожидается в начале 2023 года.
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Возможно, это окажет позитивное влияние на SOL и повысит интерес к криптовалюте, но делать однозначные прогнозы пока рано.
NEAR Protocol
NEAR Protocol также был среди проектов, в которые инвестировали FTX и Alameda. Так как к большинству из таких проектов появились вопросы о будущей жизнеспособности после краха одного из инвесторов.
По заверениям NEAR Foundation, на FTX не хранились никакие средства, а также компания привлекала в начале 2022 года $500 млн, которых хватит на 5 лет.
Также проект стейблкоина USN от NEAR Foundation в октябре 2022 года прекратил работу из-за проблем с обеспечением. Стейблкоин был запущен в апреле 2022 года. Изначально токен был алгоритмическим, но в июне перешел на модель с обеспечением. Проект столкнулся со сложностями из-за повышения внимания к стейблкоинам со стороны регуляторов и сильной нестабильности на рынке.
Как и многие другие монеты, с началом 2023 года курс NEAR вырос, но как валюта поведет себя в долгосрочной перспективе, остается под вопросом.
Shiba Inu
Shiba Inu — это одна из самых популярных собачьих криптовалют. Не смотря на то, что она занимает 13 место в топе криптовалют по версии CoinMarketCap, ее жизнеспособность остается под вопросом. Проблема всех монет такого типа в том, что они не несут никакой полезности. Собачьи монеты живут за счет хайпа и желания инвесторов получить иксы, когда Илон Маск снова напишет про одну из криптовалют в твиттере или запостит фото собачки.
Shiba Inu старается остаться на плаву за счет метавселенной SHIB: The Metaverse, которая была анонсирована в 2022 году. 15 января 2023 было объявлено о запуске протокола 2 уровня Shibarium, который выступит в качестве основы для метавсленной. Когда именно запустится бета-версия неизвестно, но обещают сделать это в скором времени.
Shibarium будет использовать токены экосистемы Shiba Inu — SHIB, LEASH и BONE.
Какое будущее ждет метавселенную и когда она все-таки запустится пока неизвестно. Так как сейчас сфера GameFi переживает непростые времена, актуальность и востребованность таких проектов находится под большим вопросом.
Huobi
Положение биржи Huobi обсуждается уже несколько месяцев. Спусковым крючком к подозрениям в проблемах стал крах FTX, который бросил тень на все централизованные платформы.
Huobi обвиняют в использовании в качестве основной валюты для резервов нативный токен биржи HT. По данным Nansen, треть резервов составляет HT.
Также по данным Nansen, Huobi владеет 81% циркулирующего предложения токенов HT: 131,6 млн из 162,2 млн.
6 января был зафиксирован недельный отток средств с биржи в размере $100 млн и дневной отток в размере $60 млн, из которых большую часть составляют стейблкоины и ETH. Запас стейблкоинов на бирже снизился на 9,5% за 7 дней.
Квартальная выручка Huobi упала на 98% со второго квартала 2021 года. Для сравнения, годовой доход Binance вырос в 10 раз за последние два года.
Также Huobi уволила 20% сотрудников в начале января.
Все эти факты наталкивают на мысль, что нативный токен биржи находится в шатком положении. За последние 3 месяца HT спустился с $9,5 до $5.
Harmony
Токен блокчейна первого уровня — ONE пережил тяжелый 2022 год. Он сильно потерял в цене и опустился на 96% по сравнению со своим историческим максимумом.
Несмотря на текущий подъем, вызванный общим ростом криптовалют, в долгосрочной перспективе токен вызывает опасения. В июне 2022 хакеры взломали блокчейн-мост Horizon Bridge и похитили $100 млн. Команда Harmony предложила выпустить 4,97 млрд токенов ONE для компенсации убытков жертвам, но со стороны сообщества этот способ разрешения проблемы был воспринят крайне негативно.
Взлом моста привел к накоплению задолженностей перед протоколами DeFi-кредитования, которые поддерживали Harmony на своих платформах.
Также из-за ситуации с кражей средств, работа фонда Harmony, созданного для поддержки проектов в экосистеме, была частично приостановлена.
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