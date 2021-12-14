Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
Возможно про текущую ситацию на рынке комплектущюх мы будем рассказывать внукам и называть "великий дефицит". Можно много и долго ругать майнеров, TSMC, Хуанга и Лизу но на сегодняшний день жизни в сегменте до 40 000 руб практически нет.
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Эта статья не несет большой смысловой нагрузки и не содержит много букв и полноценного тестирования, но, возможно, будет полезна тем, кто хочет купить что-то в пару к новом райзену и не хочет платить 15000руб за gt1030
Для истории скриншот витрины одного из популярных магазинов в сегменте 10-40 тысяч рублей
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Если приглядется то видно, что:
GT1030 стоит около 10 000руб
GTX1050 стоит около 25 000руб
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GTX1650 стоит около 35 000 руб за версию ddr5 и около 40 000 ddr6
На фоне этого безумия мне в руки попали карты Dell T400, T600 и T1000 которые вполне можно купить за рекомендованную цену и даже чуть дешевле
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Все три видеокарты используют одинаковые PCB и систему охлаждения но отличаются системой питания и количеством MiniDP выходов.
|Модель
|GeForce GTX 1050
|GeForce GTX 1050 Ti
|P1000
|GeForce GTX 1650
|T400
|T600
|T1000
|Чип
|Pascal GP107
|Pascal GP107
|Pascal GP107
|Turing TU117
|Turing TU117
|Turing TU117
|Turing TU117
|Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock
|1354/1455
|1290/1392
|1266/1481
|1485/1665
|420/1425
|735/1335
|1065/1395
|Число шейдерных ALU
|640
|768
|640
|896
|384
|640
|896
|Число блоков наложения текстур
|40
|48
|40
|56
|24
|40
|56
|Число ROP
|32
|32
|32
|32
|16
|32
|32
|Разрядность шины, бит
|128
|128
|128
|128
|64
|128
|128
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR5
|GDDR5
|GDDR5/6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Тактовая частота, МГц
|1750
|1750
|1253
|2000/1500
|1250
|1250
|1250
|Пропускная способность, гбит/с
|80
|128/192
|80
|160
|160
|Объем, Мбайт
|2048
|4096
|4096
|4096
|2048
|4096
|4096
|TDP
|75
|75
|75
|30
|40
|50
|WOT Encore
|8000*
|10000*
|8371
|12000/14000*
|5963
|9961
|12798
*Данные из интернета
Тестовый стенд: Dell precision 3650, i710700, 64gb ram.
Ниже можно разглядеть частоты и температуры во время бенчмарка на протестированных картах
Вместо заключения:
Вот и настали эти безумные времена когда может быть оправдана покупка профессиональной видеокарты nvidia вместо игрового варианта.
P1000 обеспечивает уровень производительности даже немного выше чем GTX1650 DDR5. За 25 000 руб (на начало декабря 2021) очень неплохой вариант чтобы подождать (и возможно не дождаться) падения цен.
P600 обеспечивает уровень производительности уровня 1050ti при этом имеет крайне низкое тепловыделение и потребление. За 15000 вполне жизнеспособный вариант для игр на минималках.
P400 затычка с поддержкой современных аппаратных декодеров и высоких разрешений. За 9000 выглядит намного выгоднее чем условная 1030.
PS попытаюсь раздобыть A2000 и A4000, должно быть уже интереснее.
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