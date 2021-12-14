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Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты

В современном безумном мире с ценами на видеокарты завышенными в несколько раз имеет ли смысл покупка профессиональной линейки по MSRP?
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Возможно про текущую ситацию на рынке комплектущюх мы будем рассказывать внукам и называть "великий дефицит". Можно много и долго ругать майнеров, TSMC, Хуанга и Лизу но на сегодняшний день жизни в сегменте до 40 000 руб практически нет.

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Эта статья не несет большой смысловой нагрузки и не содержит много букв и полноценного тестирования, но, возможно, будет полезна тем, кто хочет купить что-то в пару к новом райзену и не хочет платить 15000руб за gt1030 

Для истории скриншот витрины одного из популярных магазинов в сегменте 10-40 тысяч рублей

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Если приглядется то видно, что:

GT1030 стоит около 10 000руб

GTX1050 стоит около 25 000руб

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GTX1650 стоит около 35 000 руб за версию ddr5 и около 40 000 ddr6

На фоне этого безумия мне в руки попали карты Dell T400, T600 и T1000 которые вполне можно купить за рекомендованную цену и даже чуть дешевле 


Слева на право: T1000, T600, T400

 

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Подпись к изображению

 


Все три видеокарты используют одинаковые PCB и систему охлаждения но отличаются системой питания и количеством MiniDP выходов.


t1000

 



t600

 



t400

 


Модель
GeForce GTX 1050
GeForce GTX 1050 Ti
P1000 GeForce GTX 1650
T400 T600 T1000
Чип  Pascal GP107 Pascal GP107
 Pascal GP107
 Turing TU117 Turing TU117
 Turing TU117
 Turing TU117
Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock
1354/1455
1290/1392
1266/1481 1485/1665
420/1425 735/1335 1065/1395
Число шейдерных ALU
640 768 640 896 384 640 896
Число блоков наложения текстур
40 48 40 56 24 40 56
Число ROP
32 32 32 32 16 32 32
Разрядность шины, бит
128 128
 128
 128
 64 128
 128
Тип памяти GDDR5 GDDR5
 GDDR5
 GDDR5/6
 GDDR6 GDDR6
 GDDR6
Тактовая частота, МГц
1750
1750
1253 2000/1500
 1250 1250 1250
Пропускная способность, гбит/с

80 128/192 80 160 160
Объем, Мбайт
2048 4096 4096
 4096
 2048
 4096
 4096
TDP 75 75
75 30 40 50
WOT Encore 8000* 10000* 8371
 12000/14000* 5963 9961 12798

*Данные из интернета

Тестовый стенд: Dell precision 3650, i710700, 64gb ram.

Ниже можно разглядеть частоты и температуры во время бенчмарка на протестированных картах


 

P1000

 

T400

 

t600

t1000

 Вместо заключения:

Вот и настали эти безумные времена когда может быть оправдана покупка профессиональной видеокарты nvidia вместо игрового варианта. 

P1000 обеспечивает уровень производительности даже немного выше чем  GTX1650 DDR5. За 25 000 руб (на начало декабря 2021) очень неплохой вариант чтобы подождать (и возможно не дождаться) падения цен.

P600  обеспечивает уровень производительности уровня 1050ti при этом имеет крайне низкое тепловыделение и потребление. За 15000 вполне жизнеспособный вариант для игр на минималках.

P400 затычка с поддержкой современных аппаратных декодеров и высоких разрешений. За 9000 выглядит намного выгоднее чем условная 1030. 


PS попытаюсь раздобыть A2000 и  A4000, должно быть уже интереснее.

 



 




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nvidia geforce p1000 p400 p600
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