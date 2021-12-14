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Возможно про текущую ситацию на рынке комплектущюх мы будем рассказывать внукам и называть "великий дефицит". Можно много и долго ругать майнеров, TSMC, Хуанга и Лизу но на сегодняшний день жизни в сегменте до 40 000 руб практически нет.

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Эта статья не несет большой смысловой нагрузки и не содержит много букв и полноценного тестирования, но, возможно, будет полезна тем, кто хочет купить что-то в пару к новом райзену и не хочет платить 15000руб за gt1030

Для истории скриншот витрины одного из популярных магазинов в сегменте 10-40 тысяч рублей

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

известный оранжевый магазин

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Если приглядется то видно, что:

GT1030 стоит около 10 000руб

GTX1050 стоит около 25 000руб

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GTX1650 стоит около 35 000 руб за версию ddr5 и около 40 000 ddr6

На фоне этого безумия мне в руки попали карты Dell T400, T600 и T1000 которые вполне можно купить за рекомендованную цену и даже чуть дешевле





Слева на право: T1000, T600, T400 реклама









Подпись к изображению





Все три видеокарты используют одинаковые PCB и систему охлаждения но отличаются системой питания и количеством MiniDP выходов.





t1000









t600









t400





Модель

GeForce GTX 1050

GeForce GTX 1050 Ti

P1000 GeForce GTX 1650

T400 T600 T1000 Чип Pascal GP107 Pascal GP107

Pascal GP107

Turing TU117 Turing TU117

Turing TU117

Turing TU117

Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock

1354/1455

1290/1392

1266/1481 1485/1665

420/1425 735/1335 1065/1395 Число шейдерных ALU

640 768 640 896 384 640 896 Число блоков наложения текстур

40 48 40 56 24 40 56 Число ROP

32 32 32 32 16 32 32 Разрядность шины, бит

128 128

128

128

64 128

128

Тип памяти GDDR5 GDDR5

GDDR5

GDDR5/6

GDDR6 GDDR6

GDDR6

Тактовая частота, МГц

1750

1750

1253 2000/1500

1250 1250 1250 Пропускная способность, гбит/с



80 128/192 80 160 160 Объем, Мбайт

2048 4096 4096

4096

2048

4096

4096

TDP 75 75

75 30 40 50 WOT Encore 8000* 10000* 8371

12000/14000* 5963 9961 12798

*Данные из интернета

Тестовый стенд: Dell precision 3650, i710700, 64gb ram.

Ниже можно разглядеть частоты и температуры во время бенчмарка на протестированных картах





P1000 T400 t600



t1000



Вместо заключения: Вот и настали эти безумные времена когда может быть оправдана покупка профессиональной видеокарты nvidia вместо игрового варианта. P1000 обеспечивает уровень производительности даже немного выше чем GTX1650 DDR5. За 25 000 руб (на начало декабря 2021) очень неплохой вариант чтобы подождать (и возможно не дождаться) падения цен. P600 обеспечивает уровень производительности уровня 1050ti при этом имеет крайне низкое тепловыделение и потребление. За 15000 вполне жизнеспособный вариант для игр на минималках. P400 затычка с поддержкой современных аппаратных декодеров и высоких разрешений. За 9000 выглядит намного выгоднее чем условная 1030.

PS попытаюсь раздобыть A2000 и A4000, должно быть уже интереснее.













