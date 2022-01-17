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После покупки и сборки комплектующих ПК с "барахолки", а именно видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB GDDR5 with Aura Sync RGB , Aura Sync RGB оказалась не совсем и "аура ргб", объясню, почему.

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После первоначального беглого осмотра и тестирования данной видеокарты у продавца по приезду домой она была более тщательно проверена в тестах и играх. Но подсветка над 1-ым и 2-ым кулером полностью отсутствовала, работала она только над 3-им.

Долго не думая, полез в интернет узнать, почему подсветка так плохо освещает, и вообще выяснить, как компания Asus реализовала эту подсветку?! Всё банально просто: в правой части видеокарты находятся 2 светодиода, распаянных на плате (см. фото ниже),

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а передают они лучи свет по волоконно-оптическому кабелю с боковым свечением.

Проложен кабель в пластиковом кожухе, который закрывает кулеры и радиатор (см. фото старого кабеля ниже).

Старый кабель под действием тепла, выделяемого при работе видеокарты, помутнел. Поиски этого кабеля PMMA в интернет-магазинах меня ни к чему не привели. Были очень дорогие варианты (от 700 рублей за 1 метр), и диаметр этого кабеля не подходил для данной видеокарты, т.к. нужен диаметр 4мм . И тут на помощь пришел AliExpress, ссылка на продавца этого кабеля. Доставка в г. Кисловодск заняла 15 дней, т.к. заказал перед новогодними праздниками. Цена этого кабеля 330,98 р., а так же доставка 80,63 р.

Для демонтажа кожуха видеокарты понадобятся "крестовые" отвертки под номерами PH0х50 мм и PH00х50 мм (см. фото ниже).



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Далее откручиваем три винта сбоку

и три винта под кулерами видеокарты.

Далее нужно аккуратно отключить разъем питания кулеров и подсветки от видеокарты и демонтировать пластиковый кожух. Старый мутный кабель был измерен линейкой, его длина оказалась 268 мм.

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Был отрезан новый кабель в количестве 2 штук длиной 270 мм и смонтирован в заранее очищенный от пыли и грязи пластиковый кожух.

Далее собрал все в обратном порядке, и, о чудо, она заработала! Вторая жизнь подсветки видеокарты Aura Sync RGB!

P.S. Во время разбора видеокарты был произведен осмотр элементов охлаждения, а именно термопрокладок, которые, судя по внешнему виду, приходят (или пришли) в негодность. Температура видеокарты в рабочем состоянии (например, в играх) не превышает 65 градусов. Обороты кулеров не более 42-55% (около 2000 об. в мин.). Нужен совет опытных мастеров, стоит провести замену термопасты на графическом процессоре и всех термопрокладок??? Карте примерно 3 года с хвостиком. Кулеры не пищат.

