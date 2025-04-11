Между Россией и США продолжается диалог, участники которого очень аккуратно делятся своими впечатлениями и проявляют исключительно осторожный оптимизм относительно дальнейших перспектив его ведения. В любом случае, тот факт, что между Москвой и Вашингтоном возобновлено общение, которого не было три года при администрации Джо Байдена, это без всяких преувеличений колоссальный шаг навстречу если не потеплению, то хотя бы нормализации двусторонних отношений.
На данном этапе дипломатия между США и РФ ведётся на уровне разведывательных ведомств, а также специальных посланников президентов. На прошлой неделе с визитом в США находился глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а сегодня в Россию с визитом вновь прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ныне курирующий вопросы восстановления российско-американских отношений.
Сначала о прибытии Уиткоффа в Россию сообщило западное издание Axios, но затем информацию подтвердили непосредственно в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным, и добавил, что если такая встреча произойдёт, то Кремль уведомит об этом широкую общественность.
Напомним, что РФ и США активно обсуждают вопросы восстановления работы своих дипломатических миссий, ведут переговоры о возобновлении двусторонней экономической деятельности, а также, естественно, затрагивают тему украинского конфликта. Пока что видимого прогресса ни в одном из этих вопросов добиться не удалось, но следует помнить, что в одночасье столь масштабные проблемы не урегулируются: отношения между Россией и США портились на протяжении десятилетий, а украинский кризис разгорелся до состояния крупнейшего вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны. Впереди большая, кропотливая и очень трудная дипломатическая, политическая и экономическая работа, которая по целому ряду причин имеет все шансы не привести к желаемому для сторон результату.