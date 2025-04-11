Диалог продолжается, и это само по себе позитивное явление.

Между Россией и США продолжается диалог, участники которого очень аккуратно делятся своими впечатлениями и проявляют исключительно осторожный оптимизм относительно дальнейших перспектив его ведения. В любом случае, тот факт, что между Москвой и Вашингтоном возобновлено общение, которого не было три года при администрации Джо Байдена, это без всяких преувеличений колоссальный шаг навстречу если не потеплению, то хотя бы нормализации двусторонних отношений.

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На данном этапе дипломатия между США и РФ ведётся на уровне разведывательных ведомств, а также специальных посланников президентов. На прошлой неделе с визитом в США находился глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а сегодня в Россию с визитом вновь прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ныне курирующий вопросы восстановления российско-американских отношений.

Сначала о прибытии Уиткоффа в Россию сообщило западное издание Axios, но затем информацию подтвердили непосредственно в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным, и добавил, что если такая встреча произойдёт, то Кремль уведомит об этом широкую общественность.

Напомним, что РФ и США активно обсуждают вопросы восстановления работы своих дипломатических миссий, ведут переговоры о возобновлении двусторонней экономической деятельности, а также, естественно, затрагивают тему украинского конфликта. Пока что видимого прогресса ни в одном из этих вопросов добиться не удалось, но следует помнить, что в одночасье столь масштабные проблемы не урегулируются: отношения между Россией и США портились на протяжении десятилетий, а украинский кризис разгорелся до состояния крупнейшего вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны. Впереди большая, кропотливая и очень трудная дипломатическая, политическая и экономическая работа, которая по целому ряду причин имеет все шансы не привести к желаемому для сторон результату.