И предупредил, что те, кто вводят тарифы, рискуют остаться в изоляции.

Вводимые администрацией США торговые пошлины продолжают быть одной из главных тем международно-политических новостей. Наиболее пристальное внимание уделяется взаимным торговым пошлинам между США и Китаем, что вполне естественно: это две крупнейшие мировые экономики, сильно зависящие от товарооборота друг с другом.

Тем не менее, эта взаимная экономическая зависимость не позволила обезопасить государства от политических решений, поэтому сейчас между Пекином и Вашингтоном столь высокие торговые пошлины, что их можно назвать полностью запретительными и пресекающими двустороннюю экономическую деятельность.

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В Китае действия Соединённых Штатов уже неоднократно критиковали, а сегодня председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом заявил, что в «тарифных войнах» не бывает победителей.

Кроме того, Си Цзиньпин предостерёг США, отметив, что если заниматься противопоставлением себя остальному миру, то можно оказаться в гордом одиночестве.

Следует отметить, что для Китая США это важный, но далеко не единственный рынок сбыта продукции. Обратная зависимость — США от Китая — гораздо более серьёзная, и на данном этапе не вполне понятно, как администрация президента Дональда Трампа собирается разворачивать на 180 градусов процессы, развивавшиеся на протяжении многих десятилетий. В конце концов, глобальное разделение труда и деиндустриализация США — это не однодневная история: в погоне за снижением издержек из США были вывезены многие отрасли промышленности и компетенции, и так быстро вернуть их обратно, не обеспечив хотя бы равные привычным для них условия, вряд ли возможно.