Лётчики-испытатели к двигателям замечаний не имеют.

Сейчас в России проходят испытания регионального пассажирского самолёта SJ-100 («Суперджет»). Поскольку главным нововведением в рамках программы импортозамещения гражданской авиационной техники в РФ являются непосредственно российские авиадвигатели, то естественно, что именно к ним сейчас приковано основное внимание, и именно их активно испытывают в составе опытной версии SJ-100.

Так, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что в рамках нового испытательного полёта «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 поднялся на высоту в 11 300 метров и развил максимальную скорость в 0,78 Маха, что соответствует порядка 955,5 километрам в час.

В общей сложности испытательный полёт, в ходе которого самолёт с российскими двигателями в прямом смысле достиг новых высот и скоростей, продолжался 3 часа и 13 минут. В рамках испытаний были также проверены работоспособность и устойчивость двигателей при работе на разных высотах и скоростях. Согласно комментариям лётчиков-испытателей, ПД-8 отработали отлично.

Создание собственных двигателей для самолётов гражданской авиации — это ключевой шаг, необходимый для дальнейшего развития отрасли. Помимо «Суперджетов» сейчас большая надежда возлагается на среднемагистральные самолёты МС-21, оснащённые двигателями ПД-14. Сертификационные полёты МС-21 с данными силовыми установками планируют начать в июне—июле этого года. Поставки SJ-100 и МС-21 заказчикам начнутся в следующем году.