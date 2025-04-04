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Barash
CCTV: Китай вводит ответные пошлины в размере 34 % на американские товары
Товарно-экономический конфликт обостряется.

То, как решение администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом обложить товарными пошлинами практически весь мир, включая Евросоюз и Юго-Восточную Азию, отразится на глобальной экономике, пока прогнозировать рано, но то, что государства, десятилетиями пользовавшиеся открытым американским рынком, восприняли новую реальность крайне негативно, вряд ли должно кого-то удивлять.

В Европе уже грозятся ответными мерами и заявляют о нарушении норм международной торговли, забывая при этом о том, как сама Европа ведёт себя по отношению к другим участникам рынка. Тем временем Китай, как передаёт Центральное телевидение Китая (CCTV), без лишних разговоров вводит в отношении американских товаров 34-процентные ввозные пошлины. Решение китайского руководства начнёт действовать с 10 апреля.

В Пекине назвали действия Соединённых Штатов противоречащими правилам международной торговли и призвали Вашингтон отменить пошлины на китайские товары.

Следует понимать, что американский рынок является одним из основных для экспортно-ориентированной китайской экономики, так что его потеря может стать для Поднебесной пусть и не смертельным, но крайне болезненным ударом. Пока что же аналитики и эксперты сходятся во мнении, что привычное положение дел сохранится, но повышенные расходы из-за пошлин будут переложены на кошельки конечных потребителей. 

#сша #политика #китай #финансы #экономика #санкции #пошлины #тарифы
Источник: content-static.cctvnews.cctv.com
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